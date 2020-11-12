Производство оборудования для 5G может начаться в РФ до 2023 года

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Массовое производство отечественного оборудования для 5G может начаться не позднее 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в четверг, 12 ноября.

По его словам, две российские компании уже продемонстрировали работающие прототипы базовых станций 5G.

— Это госкорпорация «Ростех» и «Сколтех», — пояснил Чернышенко.

Он добавил, что производство на территории России в том числе должно включать аппаратную часть и программное обеспечение для 5G, передает ТАСС.

Читайте также: В Москве открыли первый 5G-демоцентр