Производство оборудования для 5G может начаться в РФ до 2023 года
Массовое производство отечественного оборудования для 5G может начаться не позднее 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в четверг, 12 ноября.
По его словам, две российские компании уже продемонстрировали работающие прототипы базовых станций 5G.
— Это госкорпорация «Ростех» и «Сколтех», — пояснил Чернышенко.
Он добавил, что производство на территории России в том числе должно включать аппаратную часть и программное обеспечение для 5G, передает ТАСС.
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