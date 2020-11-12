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Крупный пожар в торговом центре в Рязани ликвидировали
Фото: МЧС России

Крупный пожар в торговом центре в Рязани ликвидировали

Евгения Звощик

Происшествия

Крупный пожар в торговом центре в Рязани полностью ликвидировали. В результате возгорания часть стены здания обрушилась. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС РФ по региону Александр Савуков в четверг, 12 ноября.

По его словам, произошло обрушение стены с фасадной части здания.

— На данный момент, по оперативной информации, угрозы дальнейшего обрушения нет, — уточнил Савуков.

Он также сообщил, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений силами охраны из ТЦ были эвакуированы 1200 человек. На данный момент спасатели смогли локализовать возгорание на площади 500 квадратных метров, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «Mash»

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Рязаньпожар в ТЦпожар
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