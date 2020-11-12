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Рекордное число случаев заражения COVID-19 выявили в США за сутки
Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Master Sgt. David Kujawa

Рекордное число случаев заражения COVID-19 выявили в США за сутки

Евгения Звощик

В мире

Количество случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель — более чем на 144 тысячи новых случаев. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса в четверг, 12 ноября.

Кроме того, отмечается, что за последние 24 часа в Штатах скончались 1893 человека.

Всего с начала пандемии в США зафиксировали 10 404 354 случая заражения COVID-19. Также известно о смерти более 241 тысячи пациентов с подтвержденным результатом анализа на коронавирус. В свою очередь, выздоровели более 3,9 миллиона заразившихся, передает РИА Новости.

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