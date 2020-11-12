Эксперт Роспотребнадзора рассказал, как обезопасить квартиру от коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Профилактику коронавируса в замкнутых пространствах нужно проводить с помощью постоянного проветривания. Об этом заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Комнаты в квартире, по его словам, нужно проветривать не меньше двух раз в день. Обязательно открывать окна следует также после прихода людей. Для офисов и рабочих помещений существуют другие требования.

— Рабочие помещения необходимо проветривать один раз в два часа, по возможности — в сквозном режиме и в отсутствие людей. Вне зависимости от установленного порядка проветривания помещений, следует открывать окна всякий раз после визита посетителей, — цитирует Лебедева ТАСС.

Он добавил, что, несмотря на простоту метода, проветривание остается важным правилом защиты от коронавируса. Риск инфицирования снижается после того, как из замкнутого помещения вместе с воздухом уходят инфекционные агенты.

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