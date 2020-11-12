Назван наиболее популярный у россиян зарубежный актер

Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» / 2015, Warner Bros.

Английский актер Том Харди стал самым популярным зарубежным актером среди российских пользователей Сети — его имя россияне чаще всего искали в поисковиках.

Кинозвезда набрал 100 баллов в списке запросов по фильмам с определенными актерами. Харди стал известен благодаря ролям в фильмах «Веном», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Темный рыцарь: Возрождение» и многих других. Среди его последних работ — роль в картине «Капоне. Лицо со шрамом».

Вторую строчку в рейтинге занял Леонардо ДиКаприо, он набрал 98 баллов. Мировую известность он получил благодаря фильму «Титаник». В 2016 году ДиКаприо получил статуэтку «Оскар» за роль в фильме «Выживший». Тройку замкнул гонконгский актер Джеки Чан (79 баллов), который является одним из наиболее популярных героев боевиков в мире. Чан снялся в главных ролях более чем в 100 фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в мире.

Кроме того, в топ-10 вошли Уилл Смит (71 балл), Джейсон Стэйтэм (67 баллов), россиянин Александр Петров (49 баллов), Джонни Депп (47 баллов), Том Круз (39 баллов), Джим Керри (38 баллов) и Дуэйн Джонсон (35 баллов).

Данный рейтинг был составлен на основе запросов российских пользователей поиска «Яндекса», сообщают «Вести».

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