«Мой мир рухнул»: Хилькевич поделилась с поклонниками самым страшным моментом в жизни

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Актриса Анна Хилькевич поделилась с поклонниками самым страшным моментом в своей жизни. По ее словам, ситуация была связана с ее второй беременностью.

Телезвезда рассказала, что на 12-й неделе беременности отправилась на УЗИ к одному большому специалисту в этой области. Девушка очень хотела узнать пол будущего ребенка, однако процедура завершилась не самым приятным образом.

Актриса пояснила, что врач ей сообщила, что родится девочка. Однако у малышки на УЗИ был очень маленький нос. Как пояснила специалист, это является одним из основных показателей синдрома Дауна.

— Мой мир рухнул. Мальчик — девочка...все это стало вмиг неважным. Врач сказала, что это один из самых важных показателей и необходимо сделать неинвазивный тест на СД, — написала Хилькевич на своей странице в соцсети Instagram.

Она сдала анализ крови, но результат пришлось ждать на протяжении трех недель.

— Стоит ли говорить о том, какие мысли крутились в наших с мужем головах. Но самое главное, что мы решили, что какой бы результат мы ни получили, от аборта мы отказались. Мы осознали, что это наш путь, и значит, мы должны его пройти, — поделилась актриса.

Она получила письмо с отрицательным результатом, но полностью успокоилась по этому поводу только после родов. Хилькевич призвала врачей быть более внимательными и не выносить подобные вердикты раньше положенного.

Читайте также: «Забиваю и фуфырюсь сама»: Хилькевич посетовала на трудности семейных фотосессий