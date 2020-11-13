«Все пропадают»: Боярский раскритиковал Харламова и Галустяна за актерскую игру

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Гарика Харламова и Михаила Галустяна можно считать хорошими юмористами, но когда они начинают играть роли в кину, то «пропадают». Об этом заявил актер и певец Михаил Боярский.

Он назвал Comedy club более близким для него юмором, чем творчество Евгения Петросяна. Но и у героев телепередачи есть свои недоработки.

— Допустим, Гарик Харламов и его персонаж Эдуард Суровый. Это замечательное хулиганство. Это высокий уровень юмора. На грани порой, но это смешно. Этим владеет Галустян, этим владеет Светлаков. Есть такие орлы. В этом смысле замечательные и «Уральские пельмени». Но стоит им добраться до серьезного кинематографа, они все пропадают, — написал Боярский в Instagram-аккаунте.

По его мнению, в таком случае кинорежиссеры не имеют права использовать использовать в таком амплуа.

— Не получается сыграть характер, допустим, как сыграл Луспекаев Ноздрева в телепостановке. А это смешно безумно, — заявил артист.

В пример современным юмористам и актерам он поставил Фаину Раневскую, Аркадия Райкина и Ролана Быкова.

Читайте также: «От него отскакивает грязь»: Боярский поддержал Дзюбу после скандального видео