«Хорошо играет»: Боярский поддержал Дзюбу после скандального видео

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Актер Михаил Боярский поддержал футболиста Артема Дзюбу после ситуации со скандальным видео. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram.

По словам артиста, с нападающего грязь отскакивает словно с гуся вода. Он призвал «вшивых хакеров» продолжать беситься.

— Видеоролику придали слишком большое значение и не стоило принимать таких жестких мер по отношению к футболисту. На месте Черчесова не стал бы отстранять Дзюбу от игр сборной. Дзюба хорошо играет вверху, а также всегда был мотором команды, — написал Боярский.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина.

После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа. Просматривать публикации в аккаунте Дзюбы теперь могут только зарегистрированные пользователи.

В последствии главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

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