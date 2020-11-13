Более 2,3 тысячи предпринимателей в Москве оформили арендные каникулы

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В рамках антикризисной поддержки бизнеса 2,3 тысячи столичных предпринимателей оформили арендные каникулы на городскую недвижимость на четыре месяца, сэкономив на этом 2,36 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, оформить арендные каникулы можно до конца 2020 года. На оказание помощи столица направит 6,5 миллиарда рублей.

— Наибольший объем поддержки уже реализовали предприятия торговли — они получили освобождение от арендных платежей на сумму 282,46 миллиона рублей, на втором месте сфера бытовых услуг — 274,82 миллиона рублей, на третьем — отели, для них общая сумма освобождения от арендных платежей составила 215,47 миллиона рублей, — уточнил Ефимов.

Арендные каникулы могут оформить предприятия сферы культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы, здравоохранения, общественного питания, торговли, туризма, бытовых и гостиничных услуг.

Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, предприниматели также могут получить отсрочку имущественно-земельных платежей за второй квартал этого года.

— Для застройщиков действует отсрочка инвестиционных платежей за землю, а для малого бизнеса — по договорам купли-продажи при выкупе арендуемых у города нежилых помещений, — цитирует руководителя ведомства официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что правительство РФ на три месяца продлит налоговые каникулы для предприятий, которые пострадали от пандемии коронавируса. Михаил Мишустин отметил, что ситуация в экономике России по-прежнему сложная.

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