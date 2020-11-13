СК подтвердил задержание мэра Томска Ивана Кляйна

Фото: admin.tomsk.ru / официальный портал МО «Город Томск»

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали по подозрению в превышении полномочий. Об этом Следственный комитет России сообщил в пятницу утром, 13 ноября, передает ТАСС.

По данным ведомства, силовики задержали градоначальника прямо в его кабинете.

В городской администрации подтвердили, что главу Томска задержали. При этом власти продолжают работать штатно. Обязанности мэра временно исполняет его первый заместитель Михаил Ратнер.

Кляйн возглавил Томск в 2013 году, сменив Николая Николайчука. До этого чиновник руководил одним из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири — ОАО «Томское пиво». Помимо прочего, с 1997-го по 2013 год Кляйн был депутатом Томской областной думы.

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