Подростки помогли полиции задержать мужчину, ударившего женщину топором в Москве

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Озёрная улица Карта всех событий

Столичные подростки помогли сотрудникам полиции задержать мужчину, подозреваемого в причинении тяжких травм женщине во время ссоры. Об этом сообщается в четверг, 12 ноября, на сайте ГУ МВД России по Москве.

16-летние подростки стали случайными очевидцами происшествия. Они проследовали за злоумышленником и смогли указать полицейским на его предполагаемое местонахождение. Благодаря инициативе ребят, подозреваемый был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Анатолий Фещук поблагодарил подростков «за высокое сознание гражданского долга, активную помощь сотрудникам органов внутренних дел в задержании преступника и проявленные при этом мужество, смелость и самоотверженность» и вручил подарки.

Фото: сайт ГУ МВД по городу Москве

В среду, 11 ноября, во дворе дома на улице Большая Очаковская между мужчинами и женщинами произошла ссора, которая переросла в драку. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что в ходе конфликта женщине нанесли несколько ударов по голове топором, нападавший мужчина тут же скрылся. Пострадавшую доставили в больницу.

Позже сотрудники полиции задержали на улице Озерная подозреваемого — 33-летнего ранее судимого приезжего. Он рассказал, что планировал встретиться с потерпевшей и отдать ей долг. На встречу пришел муж женщины, с которым и произошла ссора.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, он арестован.

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