Новая прогулочная зона появится на территории Спасского Затона в Москве

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Спасский затон Карта всех событий

Новая прогулочная зона появится на территории Спасского Затона в столице. Также там благоустроят набережную. Об этом сообщила председатель комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Анастасия Пятова.

По ее словам, прогулочная зона будет иметь протяженность порядка 750 метров.

— В столице появится еще одна благоустроенная набережная со смотровыми площадками, беговыми и велосипедными дорожками, — уточнила Пятова.

Новая территория появится на северо-западе столицы в рамках проекта ЖК City Bay.

— При проведении работ существующие зеленые насаждения и деревья будут сохранены. Концепция проекта предусматривает создание природного линейного парка для прогулок, спорта и активного отдыха, — цитирует Пятову агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что на набережной появятся беговые и велодорожки, вечернее освещение и смотровые площадки. После завершения работ парк передадут городу.

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