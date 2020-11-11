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Завершена программа комплексного благоустройства дворов в муниципалитетах Подмосковья
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Завершена программа комплексного благоустройства дворов в муниципалитетах Подмосковья

Оксана Васильева

Общество

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что программа комплексного благоустройства дворов на этот год в муниципалитетах региона завершена, пишет «Радио 1».

—По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева мы ежегодно благоустраиваем дворовые территории в регионе, на это есть большой запрос от жителей... Всего обновили 687 дворовых территорий, ― сказал министр.

Он отметил, что в области насчитывается почти 14,5 тысячи дворов, половина из которых уже приведен в порядок.

Ранее сообщалось, что благоустройство набережной микрорайона Павшинская Пойма в подмосковном Красногорске завершится в 2021 году. Два года в микрорайоне идет масштабное благоустройство, которое охватило не только береговую зону, но и пешеходный мост с территорией вблизи Никольского храма. Скоро все работы будут окончены, и жители получат современную зону отдыха, передает «360».

Также недавно заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что масштабные ремонтные работы четырех крупных мостов в Москве завершились. Отремонтировали эстакады рядом с центром «Москва-Сити», на Андреевском и Северянинском путепроводах, а также Рижскую эстакаду. Специалисты обновили всю гидроизоляцию, которая позволит увеличить период использования дороги, и положили новое покрытие из асфальтобетона, пишет ФАН.

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ПодмосковьеБлагоустройстводворы жилых домов
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