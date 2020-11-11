Россияне рассказали, чего ждут от 2021 года

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Почти половина (43 процента) россиян, принявших участие в опросе сервиса «Работа.ру», планируют в 2021 году сменить место работы.

Кроме того, 21 процент участников исследования рассказали, что хотели бы найти в следующем году подработку.

В планах 18 процентов опрошенных — начать откладывать деньги на будущее. 14 процентов собираются сделать крупную покупку (квартира или машина). 11 процентов респондентов рассказали, что хотят съездить в путешествие, о котором давно мечтали.

Девять процентов опрошенных хотели бы найти новое увлечение или хобби, по шесть процентов — выучить иностранный язык и сесть на диету. Два процента респондентов надеются завести домашнего питомца.

Девять процентов участников опроса выбрали вариант ответа «Другое», а в пояснениях указали, что в 2021 году хотели бы расплатиться по кредитам, достроить дачу, закончить ремонт в квартире, избавиться от вредной привычки.

Отвечая на вопрос об общих ожиданиях от будущего года, 58 процентов респондентов признались, что предвидят трудности. Другие опрошенные настроены менее пессимистично, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, чем больше всего их огорчил 2020 год.

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