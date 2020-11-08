Россияне рассказали, чем больше всего их огорчил 2020 год

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Свыше половины россиян, принявших участие в исследовании сервиса «Работа.ру», считают 2020 год плохим или очень плохим — такое мнение высказали 61 процент опрошенных.

Оценивая текущий год по десятибалльной шкале, 21 процент респондентов поставили ему пятерку, заявив, что он ничем не отличается от остальных. 18 процентов выставили оценки в диапазоне от шести до десяти баллов, причем три процента утверждают, что 2020 год — лучший в их жизни.

Недовольные текущим годом чаще всего высказывали претензии из-за потери работы и сокращении уровня дохода (около трети опрошенных). Четверть участников исследования тревожатся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Еще 13 процентов переживают за свое здоровье, восемь процентов недовольны закрытием границ и трудностями с выездом из страны.

Десять процентов опрошенных утверждают, что не испытали в текущем году каких-либо трудностей.

Более половины респондентов не хотели бы ускорить ход времени, чтобы 2020 года побыстрее закончился. 45 процентов опрошенных, напротив, ждут окончания года с большим нетерпением, а 27 процентов из их числа хотят, чтобы год закончился срочно, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние путешествия.

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