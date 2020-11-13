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ФСБ ликвидировала сеть подпольных оружейников в 16 регионах России
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

ФСБ ликвидировала сеть подпольных оружейников в 16 регионах России

Ростислав Зубков

Происшествия

В 16 регионах РФ выявлена и ликвидирована сеть подпольных оружейных мастерских, задержаны 27 человек. Об этом ЦОС ФСБ сообщил в пятницу утром, 13 ноября.

По данным ведомства, подозреваемые причастны к созданию нелегального вооружения и его продаже.

— Пресечена деятельность 17 мастерских по модернизации средств поражения, — сказали ТАСС в спецслужбе.

Силовики конфисковали у задержанных 127 стволов отечественного и зарубежного производства. Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются, добавили в ФСБ.

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