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Поезда Рижского направления МЖД и МЦД-2 следуют в сторону Подольска с увеличенными интервалами
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Поезда Рижского направления МЖД и МЦД-2 следуют в сторону Подольска с увеличенными интервалами

Юлия Ямпольская

Транспорт

Некоторые электропоезда на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) и Московского центрального диаметра (МЦД-2) «Курско-Рижский» будут следовать в сторону Подольска с увеличенным интервалом. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Там отметили, что по техническим причинам поезда следуют с увеличенным интервалом. Компания прилагает все усилия, чтобы сократить опоздания, передает агентство городских новостей «Москва».

Центральная ППК принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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увеличенные интервалы в движении поездов«Центральная ППК»МЖД
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