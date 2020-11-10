Компенсационные автобусы пустят на Савеловском направлении 12, 17 и 19 ноября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении из-за путевых работ. Об этом сообщили в понедельник, 9 ноября, на сайте АО «Центральная ППК».

Так, 12, 17 и 19 ноября с 8:00 до 14:00 будет скорректировано расписание дальних поездов на Савеловском направлении. В это время не будут ходить поезда между станциями «Вербилки» и «Савелово». Изменения также коснутся утренних пригородных поездов, которые курсируют от/до станций «Вербилки» и «Савелово».

После перерыва первая электричка отправится от станции «Савелово» в 15:28, а от станции «Савеловский вокзал» в 15:30. Для удобства пассажиров запустят компенсационные автобусы.

Уточняется, что для проезда на компенсационном автобусе нужно будет предъявить билеты или абонементы ЦППК.

Ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях, остановочных пунктах и в мобильном приложении.

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