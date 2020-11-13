Семь телохранителей наймут для врио главы Хабаровского края в 2021 году

Фото: khabkrai.ru

Власти Хабаровского края объявили тендер на охрану губернатора Михаила Дегтярева. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала госзакупок, начиная с 2021 года, к главе региона хотят приставить семь телохранителей, которым готовы заплатить за их услуги до 33,1 миллиона рублей.

Согласно данным агентства, в обязанности бодигардов будет входить охрана политика, а также предоставление консультаций и рекомендаций «по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств».

Предполагается, что телохранители будут находиться с губернатором круглые сутки. К их внешнему виду есть особые требования: у всех должна быть сорочка светлых тонов, классический костюм темных тонов, галстук, туфли темных тонов.

Исполнитель контракта обязуется проверять места пребывания руководителя региона на наличие отравляющих веществ, взрывоопасных предметов и взрывных устройств. В случае обнаружения таковых должны быть вызваны оперативные службы.

Помимо прочего телохранители отвечают за защиту политика от посторонних лиц.

Итоги тендера подведут 10 декабря.

Ранее Дегтярев заявил, что ему начали угрожать неизвестные. Он усилил охрану в офисе и принимает меры безопасности, чтобы не было ситуаций, когда «в дом правительства может зайти любой с оружием».

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