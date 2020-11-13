Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Семь телохранителей наймут для врио главы Хабаровского края в 2021 году
Фото: khabkrai.ru

Семь телохранителей наймут для врио главы Хабаровского края в 2021 году

Ростислав Зубков

Общество

Власти Хабаровского края объявили тендер на охрану губернатора Михаила Дегтярева. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала госзакупок, начиная с 2021 года, к главе региона хотят приставить семь телохранителей, которым готовы заплатить за их услуги до 33,1 миллиона рублей.

Согласно данным агентства, в обязанности бодигардов будет входить охрана политика, а также предоставление консультаций и рекомендаций «по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств».

Предполагается, что телохранители будут находиться с губернатором круглые сутки. К их внешнему виду есть особые требования: у всех должна быть сорочка светлых тонов, классический костюм темных тонов, галстук, туфли темных тонов.

Исполнитель контракта обязуется проверять места пребывания руководителя региона на наличие отравляющих веществ, взрывоопасных предметов и взрывных устройств. В случае обнаружения таковых должны быть вызваны оперативные службы.

Помимо прочего телохранители отвечают за защиту политика от посторонних лиц.

Итоги тендера подведут 10 декабря.

Ранее Дегтярев заявил, что ему начали угрожать неизвестные. Он усилил охрану в офисе и принимает меры безопасности, чтобы не было ситуаций, когда «в дом правительства может зайти любой с оружием».

Читайте также: Дегтярев сделал прививку от коронавируса

охранаХабаровский крайМихаил Дегтярев
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте