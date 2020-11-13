Специалисты рассказали, как выбрать спелую и мягкую хурму

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Зрелый плод хурмы, который не вяжет, имеет тонкие сухие полоски и немного мягкую консистенцию. Об этом сообщили в Роскачестве.

Хурму без вязкости можно отличить по внешним признакам. Плод ягоды должен быть спелым, то есть с насыщенным красно-оранжевым цветом. На недозревшей хурме проглядываются светло-оранжевые оттенки. Форма плода должна быть круглая или приплюснутая. Дополнительные признаки зрелой хурмы — сухие полоски, а также легкое сдавливание при нажатии на плод.

Если выбрать удачную ягоду не получилось, избавиться от вязкости можно в домашних условиях. Для этого хурму нужно просто положить в пакет на некоторое время. Если в нем окажутся яблоки и бананы, это ускорит процесс созревания.

В Роскачестве уточняют, что вязкий вкус хурме дают танины. В небольших количествах они полезны для работы щитовидной железы. При этом есть люди, которым противопоказана хурма. К ним относятся диабетики и страдающие от проблем с поджелудочной железой.

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