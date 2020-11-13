Полицейские арестовали москвича за аферы с квартирами на 750 миллионов рублей

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В столице арестовали рецидивиста, который обманул порядка 100 человек более чем на 750 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она уточнила, что москвич размещал объявления в популярных сервисах в Сети о том, что продает муниципальную недвижимость по низкой цене. Злоумышленник обещал оказать помощь в получении субсидий на приобретение квартир из жилого фонда столицы.

Горожане заключали договоры на оказание юридических услуг, отдавали деньги задержанному. После этого фигурант не выходил на связь или обвинял клиентов в нарушении условий договора, а также не возвращал полученные средства.

— В ходе совместных мероприятий с Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы предварительно установлено, что от действий рецидивиста пострадало около ста человек, предполагаемый ущерб превышает 750 миллионов рублей, — уточнила Волк.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что задержанный уже отбывал наказание в исправительной колонии.

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