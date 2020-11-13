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Съемки нового проекта сериала «Друзья» начнутся в марте 2021 года
Кадр из сериала «Друзья» (1994)

Съемки нового проекта сериала «Друзья» начнутся в марте 2021 года

Вероника Кузьминова

Звезды

Съемки нового проекта американского ситкома «Друзья» начнутся в марте 2021 года. Об этом заявил актер Мэттью Перри, сыгравший в сериале одну из главных ролей.

— Воссоединение «Друзей» перенесено на начало марта. Похоже, наступает насыщенный год, и мне это нравится, — написал Перри в Twitter-аккаунте.

О том, что сериал «Друзья» получит продолжение, стало известно осенью 2019 года, однако подробности не сообщались. В феврале 2020 года сообщалось, что специальный выпуск американского сериала «Друзья» (Friends) выйдет в эфир в мае. В нем примут участие все главные актеры ситкома. Позже стало известно о переносе съемок.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летний юбилей. С 1994 по 2004 год было отснято 10 сезонов. Сериал и по сей день считается одним из самых популярных ситкомов в истории американского телевидения.

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