Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полицейские спасли мужчину от самоубийства на северо-западе Москвы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Полицейские спасли мужчину от самоубийства на северо-западе Москвы

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Таллинская улица, 30 Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов спасли жителя столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Таллинская, дом 30. На данный момент гражданин находится в безопасности, его передали медикам.

Стало известно, что в 9:35 в ЦУКС ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о том, что в столичном районе Строгино мужчина угрожает покончить с собой. На место прибыло спасательное подразделение, но с гражданином в тот момент уже работали полицейские.

Читайте также: Подростки в Москве помогли полиции задержать мужчину, ударившего женщину топором

спасениеМоскваполиция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Все мнения
О проекте