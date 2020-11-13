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Банки обязали подключить сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей
Фото: facebook.com/Банк России

Банки обязали подключить сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей

Ростислав Зубков

Технологии

Банки в России призвали подключить сервис оплаты товаров и услуг по QR-коду в Системе быстрых платежей. Это нужно сделать до октября 2021 года, говорится в сообщении на сайте Центрального банка РФ.

Регулятор подчеркнул, что с вышеуказанной даты соответствующие услуги должны будут поставлять «все системно значимые банки». Для кредитных организаций с универсальной лицензией дедлайн — 1 апреля 2022 года.

В эти же сроки, продолжает ЦБ, банки обязаны отрегулировать работу с другими видами операций в СБП. В частности, речь идет о переводах между физлицами по инициативе получателя, а также о платежах от юридического лица физическому. Внедрять новшества можно по мере готовности, добавляет Банк России.

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банкисистема быстрых платежейРоссия
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