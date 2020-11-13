Кинологи назвали пять распространенных мифов о собаках

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мокрый нос у собаки не говорит о ее здоровье, а виляющий хвост — о благосклонных намерениях. Пять популярных мифов о собаках развеяли в Российской кинологической федерации (РКФ).

Одно из заблуждений — индикатор здоровья собаки по мокрому носу. Кинологи поясняют, что в течение дня нос питомца может быть в разном состоянии. Заметить недомогание собаки помогут другие признаки. Например, низкая активность и отказ от еды.

Второй миф — виляющий хвост как сигнал о благонамеренности собаки. Специалисты предупреждают, что это не всегда бывает правдой. Поэтому животное не стоит трогать, если хвост находится в движении.

— Помимо выражения радости, виляющий хвост может быть признаком страха, неуверенности, а также предупреждением о том, что собака может укусить. Имеет значение и то, как высоко поднимает хвост собака. Если хвост поднят наполовину, собака расслаблена и спокойна, если хвост чуть ниже — это может означать беспокойство, плохое самочувствие и покорность, если хвост поднялся выше — собака тревожна, чувствует себя доминирующей, — цитирует президента РКФ Владимира Голубева агентство городских новостей «Москва».

Еще одним заблуждением кинологи считают безопасность человеческой еды для собаки. По словам специалистов, для питомцев важно сбалансированное питание, поэтому следует подбирать корм вместе с ветеринаром.

Также в РКФ назвали мифами информацию о важности родов для собаки и невозможности обучить взрослого пса командам. Кинологи уверены, постоянные роды могут ухудшить здоровье собаки, а для тренировки команд нужно лишь подобрать правильный подход к питомцу.

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