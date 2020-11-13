Роскомнадзор создал свой Telegram-канал

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Роскомнадзор, который на протяжении двух лет блокировал работу мессенджера Telegram в России, создал в нем собственный канал, сообщило ведомство в своем аккаунте в Twitter.

— Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность, — указано в сообщении РКН в Twitter.

С 2018 года надзорная организация пыталась заблокировать Telegram в России. Как только началась процедура блокировки мессенджера, интерес россиян, в том числе чиновников, к платформе существенно вырос. Позднее сервис перестали считать противоправным.

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