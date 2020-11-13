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Врачи объяснили, почему добрые люди живут дольше остальных
Фото: pexels.com/pixabay

Врачи объяснили, почему добрые люди живут дольше остальных

Вероника Кузьминова

Здоровье

Люди, которые живут без стресса и агрессии, меньше подвержены преждевременной смерти. Об этом заявил врач-психиатр по проблемам общественного психического здоровья Вячеслав Тарасов.

По его словам, добрые люди создают вокруг себя позитивную атмосферу, что позволяет жить в комфорте. Агрессивные люди, наоборот, из-за стресса и страха злоупотребляют выпивкой, переедают и могут попробовать наркотики.

— Организм не может бесконечно жить в состоянии стресса. Безусловно, начинается сбой в эндокринной и в сердечно-сосудистой системе. Это очень опасно для самого человека. Тот, кто живет без стресса и страха, живет дольше, — цитирует Тарасова РИА Новости.

Врач пояснил, что стрессовые ситуации у агрессивных людей возникают из-за опасения быть оскорбленными и униженными. Такое психологическое состояние часто отражается на функциях организма.

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