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Порядка 560 парковочных мест для резидентов появятся в столице до конца года
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Порядка 560 парковочных мест для резидентов появятся в столице до конца года

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, Фрунзенская набережная, 12 Карта всех событий

До конца 2020 года в Москве появятся около 560 парковочных мест для резидентов. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что резидентные места помогают находить парковку около дома. Так считают 76 процентов горожан, живущих в зоне действия платных парковок.

— Так, в июле мы расширили зоны действия резидентных разрешений в 12 районах города на 15 улицах, по которым проходит граница районов, например, на Брюсовом и Денежном переулках, — уточнили в ведомстве.

Планируется, что новые парковочные места появятся по адресам Фрунзенская набережная, дом 12-14, Варсоновский переулок, дом 6, Новослободская улица, дом 50/1, Стройковская улица, дом 12 , Калашный переулок, дом 3, улица Гончарная, дома 26,38.

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