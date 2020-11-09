Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«‎Московский паркинг» подготовил онлайн-выставку об изменениях в столице
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«‎Московский паркинг» подготовил онлайн-выставку об изменениях в столице

Юлия Курганова

Город

«‎Московский паркинг» начал работать с конца 2012 года. Сотрудники компании решили напомнить, что всего 8-10 лет назад в центре столицы водители парковались на тротуарах, вставали вторым и третьим рядом, это создавало пробки, а иногда и провоцировало аварии. Они подготовили онлайн-выставку. Об этом сообщается на портале московского транспорта.

— Чтобы показать вам, как изменился город за последние 8 лет, мы подготовили онлайн-выставку. На фотографиях каждый сможет сравнить внешний вид московских улиц в 2009-2012 годах с тем, как они выглядят сейчас. И это очень существенная разница, — сказано в сообщении.

Отмечается, что за время работы «‎Московского паркинга» парковки стали организованными, число нарушений значительно уменьшилось, и место теперь можно найти намного быстрее. Столичные улицы стали по-настоящему безопасной и благоприятной средой для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта и автомобилистов.

Читайте также: Сергей Собянин и Андрей Воробьев утвердили стратегию развития транспорта в Московском регионе

паркингМоскваонлайн-выставка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прямое зеркало. Памяти Михаила Жванецкого

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

КВН — это секта, в ней совсем не смешно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Все мнения
О проекте