«‎Московский паркинг» подготовил онлайн-выставку об изменениях в столице

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«‎Московский паркинг» начал работать с конца 2012 года. Сотрудники компании решили напомнить, что всего 8-10 лет назад в центре столицы водители парковались на тротуарах, вставали вторым и третьим рядом, это создавало пробки, а иногда и провоцировало аварии. Они подготовили онлайн-выставку. Об этом сообщается на портале московского транспорта.

— Чтобы показать вам, как изменился город за последние 8 лет, мы подготовили онлайн-выставку. На фотографиях каждый сможет сравнить внешний вид московских улиц в 2009-2012 годах с тем, как они выглядят сейчас. И это очень существенная разница, — сказано в сообщении.

Отмечается, что за время работы «‎Московского паркинга» парковки стали организованными, число нарушений значительно уменьшилось, и место теперь можно найти намного быстрее. Столичные улицы стали по-настоящему безопасной и благоприятной средой для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта и автомобилистов.

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