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Сергей Собянин и Андрей Воробьев утвердили стратегию развития транспорта в Московском регионе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин и Андрей Воробьев утвердили стратегию развития транспорта в Московском регионе

Вероника Кузьминова

Город

Транспортное сотрудничество столицы с Московской областью считается стратегическим. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города подписал с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона. По словам Собянина, столице и области невозможно развиваться без единой стратегии. Он привел в пример общие дороги и наземный транспорт.

Собянин упомянул в своей речи Московские центральные диаметры (МЦД). Глава города назвал их огромнейшим направлением.

— Ежедневно по пригороду и МЦД проезжает около 2 млн человек. И год от года это сообщение становится комфортнее и интенсивнее. Одно из направлений — это, конечно, наземный общественный транспорт. Мы вместе регулируем потоки, предъявляем единые требования, — заявил мэр.

Он добавил, что одним из примеров сотрудничества столицы и Подмосковья можно назвать открывшийся автовокзал «Центральный» на Щелковском шоссе.

В четверг, 29 октября, Сергей Собянин и Андрей Воробьев открыли реконструированный автовокзал «Центральный». На автовокзале будет обслуживаться ряд направлений на Балтику, север, восток и северо-восток России. Помимо самого автовокзала появились торгово-развлекательный центр и подземный паркинг. Автовокзал будет обслуживать каждый день 216 рейсов, три тысячи пассажиров.

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транспортАндрей ВоробьевСергей Собянин
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