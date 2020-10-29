Сергей Собянин открыл крупнейший в стране автовокзал «Центральный»

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 75 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор региона Андрей Воробьев открыли в четверг, 29 октября, реконструированный автовокзал «Центральный», который располагается на Щелковском шоссе.

Глава города рассказал, что на автовокзале будет обслуживаться ряд направлений на Балтику, север, восток и северо-восток России.

— Конечно, таким вокзалом можно будет пользоваться комфортно жителям Подмосковья и Москвы, — отметил Собянин.

Уточняется, что на месте старого автовокзала появился новый комплекс «Щелковский». В его составе числятся автовокзал, торгово-развлекательный центр и подземный паркинг.

Автовокзал «Центральный» располагается на последнем этаже комплекса. Междугородние автобусы отправляются с шестого этажа. Его особенностью стала собственная автомойка, а также центр технического обслуживания транспорта, передает агентство городских новостей «Москва».

Оттуда автобусы будут отправляться в Московскую область и 12 городов страны: Рыбинск, Ярославль, Киров, Переславль-Залесский, Кострому, Иваново, Чебоксары, Суздаль, Ковров, Кольчугино, Нижний Новгород и Самару. В расписании также будут указаны международные рейсы.

Автовокзал будет обслуживать каждый день 216 рейсов, 3 тысячи пассажиров. Также в ТРЦ «Щелковский», который расположат на первом-пятом этажах комплекса, будут работать около 250 различных арендаторов.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин и Андрей Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры региона.

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