«Самое страшное, что я знаю»: Цискаридзе рассказал о жестокости в балете

Фото: instagram.com/tsiskaridze

Ректор Академии Русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе в интервью Ирине Шихман рассказал о жестокости, которая царит в балете. По его словам, некоторые танцоры пытаются свести счеты с коллегами.

— Самое страшное, что я знаю, это распространенная история. Моему однокласснику на конкурсе намазали «Финалгоном» нижнее белье балетное. Это незаметно, но когда ты начинаешь разогреваться — это страшная боль, и это не отмывается. Он орал так... Он пошел танцевать, он станцевал тур, это был конкурс. Это было чудовищно, это дети делают, — рассказал артист.

Перед интервью в Академии коллеги Цискаридзе показали ему испорченную балетную пачку, и он назвал это детской шалостью.

По его словам, у детей начинается это с первого класса. Родители его одноклассников написали на Цискаридзе в КГБ с требованием провести медосвидетельствование. Они не верили, что у мальчика могли быть такие способности к балету, но мама школьника смогла сгладить этот стресс. О том, что произошло, он понял только постфактум.

На вопрос, хотел ли Цискаридзе сделать кому-нибудь гадость, он заявил, что само его появление в классе уже было гадостью.

Видео опубликовано на YouTube.

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