«Пройти путь с честью»: Цискаридзе поздравил Ефремова с днем рождения

Фото: instagram.com/tsiskaridze

Ректор Академии Русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе поздравил с днем рождения актера Михаила Ефремова.

— Я желаю здоровья и самое главное — пройти путь «раскаяния и наказания» с честью и достоинством, которое ему присуще, в том числе благодаря воспитанию и нравственным ценностям его большой семьи, — заявил артист.

Цискаридзе проиллюстрировал поздравление отрывком фильма «Бешеная балерина», в которой главную роль сыграл осужденный Ефремов. По его мнению, роли не престают быть грандиозными из-за совершенных в жизни ошибок. Видео опубликовано в Instagram.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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