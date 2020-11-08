«Создавал проблемы»: стало известно, почему Ефремова не оставили в хозотряде СИЗО

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Актера Михаила Ефремова не оставили в хозотряде СИЗО, так как он привлекал слишком много внимания. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник в воскресенье, 8 ноября.

Ранее стало известно, что артиста этапировали в колонию в Белгородской области, где он продолжит отбывать наказание за смертельное ДТП на Садовом кольце.

По словам источника издания, таким образом удалось избежать «лишних проблем».

— Решение принимало руководство изолятора. Было сказано: «Если не отправим, то с него не слезут — и журналисты, и ОНК». В общем, создавал лишние проблемы. К Ефремову отнеслись крайне избирательно, хотя по всем правилам он подходил для работы в хозотряде и мог там спокойно остаться, — заявил источник.

Он отметил, что актер вполне мог попасть в хозотряд, так как таковые не укомплектованы полностью. Ефремов мог бы стать разнорабочим, но ФСИН также ничего не нарушила, отправив заключенного в колонию, добавил источник.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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