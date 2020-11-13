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Цискаридзе перечислил критерии приема в балетную школу
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Цискаридзе перечислил критерии приема в балетную школу

Виктория Федотова

Дети

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе перечислил критерии приема детей в балетную школу. По его словам, ребенка осматривают специалисты, выявляют асимметрию. Хорошие пропорции у ученика — большая удача.

— Смотрят кости, строение бедер. Человек несимметричен, а у многих асимметрия очень большая, и она дальше разовьется очень сильно. Когда торчат косточки у щиколоток, значит, ребенок вырастет. Мы принимаем 60 человек, и если двое будут с хорошими пропорциями — это победа, — пояснил ректор.

По его словам, хорошие пропорции — это длинные ноги, длинные руки, небольшое тело, длинная шея, маленькая голова: «это то, что ты не можешь поменять никогда».

Второй критерий — медицинское освидетельствование: балетом могут заниматься только очень здоровые дети. И во время третьего тура на оставшихся после отбора детей смотрят еще раз очень пристально.

Видео опубликовано на YouTube.

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