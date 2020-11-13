Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

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После аварийной посадки самолета Ан-124 в аэропорту Новосибирска возбуждено уголовное дело. Расследованием происшествия займется Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Ведомство открыло уголовный процесс по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На месте ЧП работают следователи, они допрашивают свидетелей и членов экипажа лайнера, а также изымают необходимую документацию.

Видео: РИА Новости

В пятницу утром, 13 ноября, Ан-124 должен был лететь в Вену из Новосибирска, но сразу после отправления он аварийно сел и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. При посадке борт получил серьезные повреждения, но находившиеся в салоне 14 человек не пострадали.

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