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Социально значимые предприятия Москвы смогут экономить в год более 690 миллионов рублей на налогах
Ведущий менеджер одного из столичных промышленных предприятий Екатерина Иванникова держит в руках упаковки для молока и сливок, которые производит их компания. Девушка выбрала работу на этом производстве из-за хороших условий труда и достойной зарплаты / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Социально значимые предприятия Москвы смогут экономить в год более 690 миллионов рублей на налогах

Кирилл Николаев

Василиса Чернявская 

Город

Мосгордума приняла проект закона, который освобождает от торгового сбора межрегиональные ярмарки и продлевает действие нулевой ставки торгового сбора для объектов бытовых услуг и культуры. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, благодаря новым льготам общий объем экономии этих предприятий составит более 690 миллионов рублей в год. Льгота для ярмарок выходного дня будет распространена на межрегиональные ярмарки, которые специализируются на продаже сельхозпродукции и продовольственных товаров из российских регионов и стран-членов Евразийского экономического союза.

Ефимов добавил, что на пять лет, а именно до 31 декабря 2025 года продлено освобождение от торгового сбора для торговли в кинотеатрах, театрах, музеях, планетариях, цирках, а также торговли в культурных зданиях. Подобные меры также касаются организаций, осуществляющих торговлю на объектах бытовых услуг.

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