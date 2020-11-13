Уголовное дело на интернет-мошенников заведено в ЮВАО

Молодой человек трижды перевел мошенникам деньги за товар, но ничего не получил / Фото: pixabay.com

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино Карта всех событий

В полицию района Выхино-Жулебино с заявлением обратился 27-летний местный житель, которого обманули через Интернет на 58 тысяч рублей. Пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве рассказала «Вечерней Москве» подробности.

Молодой человек нашел на сайте объявление о продаже игровой приставки стоимостью 14 390 рублей. Затем он связался с продавцом, с которым были обговорены детали сделки.

Потерпевший, чтобы прибрести игровую консоль, перешел по гиперссылке, где ввел данные банковской карты, и тремя транзакциями осуществил перевод денежных средств на сумму 58 416 рублей. В результате товар он не получил, продавец перестал выходить на связь.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.

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