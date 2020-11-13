Экипаж МКС обнаружил новое повреждение рядом с трещиной в российском модуле

Фото: pixabay.com

Экипаж Международной космической станции (МКС) обнаружил еще одно повреждение корпуса российского модуля «Звезда» в виде царапины. Соответствующая информация следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

По словам космонавта Сергея Рыжикова, рядом с трещиной, которая ранее стала причиной утечки воздуха, есть также царапина.

— И царапина кажется более глубокой, и создается впечатление, что трещина переходит в царапину, — уточнил Рыжиков в разговоре со специалистом подмосковного центра управления полетами.

Как пояснили в пресс-службе «Роскосмоса», экипаж МКС продолжает исследование трещины в модуле «Звезда», передавая на Землю полученные данные, сообщает РИА Новости.

Напомним, в данный момент на Международной космической станции находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Они пробудут в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

Читайте также: Российские космонавты выйдут в открытый космос 18 ноября