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Мемориальную доску Владимиру Этушу открыли в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мемориальную доску Владимиру Этушу открыли в Москве

Евгения Звощик

Город

Мемориальную доску народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли в Москве. Она была установлена на фасаде дома № 2, строение 1, в Гранатном переулке, где актер прожил более 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия в пятницу, 13 ноября.

Как пояснили в ведомстве, автором работы стал скульптор Филипп Трушин.

— Открытие мемориальной доски Владимиру Этушу приурочено ко дню образования Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, по ходатайству которого она и была установлена, — уточнили в Мосгорнаследии.

Руководитель ведомства Алексей Емельянов отметил, что Владимир Этуш всю свою жизнь посвятил актерской профессии и оставил после себя любимые всеми россиянами фильмы и спектакли. По словам главы департамента, очень важно, что в столице увековечили память великого артиста, передает агентство городских новостей «Москва».

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Этуш дебютировал в кино в 1953 году в картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Всего актер снялся более чем в 150 фильмах. Наибольшую популярность ему принесли роли в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

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Мемориальная доскаВладимир ЭтушМосква
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