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График движения поездов на МЦД-2 изменен до конца ноября
Фото: Мария Эльзенбах, «Вечерняя Москва»

График движения поездов на МЦД-2 изменен до конца ноября

Юлия Захарова

Город

Движение поездов между станциями Курская и Дмитровская в обе стороны приостановят в период с 13:00 до 15:00 в ноябре. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Поясняется, что интервал движения транспорта на прилегающих участках увеличится, а несколько маршрутов Курского и Рижского направлений будут укорочены. Указанные изменения связаны с проведением работ по развитию путевой инфраструктуры на центральном участке МЦД-2.

Пассажиров призвали учитывать информацию и заранее планировать поездки. Расписание движения электричек доступно на сайте ЦППК или в мобильном приложении.

Представители компании также напомнили, что в транспорте необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, говорится на сайте ЦППК.

Читайте также: Движение поездов на Рижском направлении и МЦД-2 восстановили

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