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Движение поездов на Рижском направлении и МЦД-2 восстановили
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение поездов на Рижском направлении и МЦД-2 восстановили

Юлия Ямпольская

Транспорт

Электропоезда на Рижском направлении и втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) ввели в график. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили на сайте МЖД.

На данный момент электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту согласно расписанию.

Ранее сообщалось, что некоторые электропоезда на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 «Курско-Рижский» следовали в сторону Подольска с увеличенным интервалом по техническим причинам.

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Рижское направление МЖДвосстановили движениеМЦД-2
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