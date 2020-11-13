Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Почти 30 человек привлечены к ответственности на территории ЮВАО за домашнее насилие
На юго-востоке столицы провели мероприятие по профилактике домашнего насилия / Фото: pixabay.com

Почти 30 человек привлечены к ответственности на территории ЮВАО за домашнее насилие

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ Карта всех событий

Пресс-служба УВД по ЮВАО сообщила «Вечерней Москве», что в период с 19 по 28 октября 2020 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие в отношении лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

Согласно предоставленным сведениям, за период проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции пресекли 21 подобное преступление.

По словам представителя полиции, в ходе мероприятия выявлено и поставлено на учет 203 гражданина, склонных к семейному насилию, а также нарушивших общественный порядок. Проведено 376 профилактических бесед с лицами, состоящими на профилактических учетах в территориальных отделах МВД России по районам ЮВАО Москвы. К административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП (побои) привлечено 27 граждан.

Читайте также: Уголовное дело на интернет-мошенников заведено в ЮВАО

семьязаконпобои
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Отдыхая весь январь, наверняка сопьемся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Все мнения
О проекте