Почти 30 человек привлечены к ответственности на территории ЮВАО за домашнее насилие

На юго-востоке столицы провели мероприятие по профилактике домашнего насилия / Фото: pixabay.com

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ Карта всех событий

Пресс-служба УВД по ЮВАО сообщила «Вечерней Москве», что в период с 19 по 28 октября 2020 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие в отношении лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

Согласно предоставленным сведениям, за период проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции пресекли 21 подобное преступление.

По словам представителя полиции, в ходе мероприятия выявлено и поставлено на учет 203 гражданина, склонных к семейному насилию, а также нарушивших общественный порядок. Проведено 376 профилактических бесед с лицами, состоящими на профилактических учетах в территориальных отделах МВД России по районам ЮВАО Москвы. К административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП (побои) привлечено 27 граждан.

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