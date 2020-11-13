СК проверит информацию о переоборудовании подвала под хостел в Москве

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Россия, Москва, Измайловский бульвар Карта всех событий

Следователи проверят информацию о незаконном переоборудовании подвала под хостел на востоке столицы. Об этом в пятницу, 13 ноября, рассказали на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Соответствующая информация появилась в эфире одного из федеральных каналов. Сообщалось, что подвальное помещение жилого дома на Измайловском бульваре незаконным образом переоборудовали в хостел. На первом этаже здания находится детский сад. Родители опасаются за здоровье своих детей из-за возможной антисанитарии.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

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