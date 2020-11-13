Дептранс: Московские компании такси и каршеринга готовы подключиться к MaaS-сервису

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Московские компании такси и каршеринга выразили готовность подключиться к MaaS-сервису. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, в настоящее время в столице прорабатывается концепция MaaS (Mobility-as-a-Service или «Мобильность как услуга»). Это мобильная платформа, с помощью которой можно спланировать и организовать поездку. В этом сервисе будут сочетаться разные виды городского транспорта с заранее определенной или динамической стоимостью. На одной платформе пассажиры смогут получить необходимую информацию о поездке и выбрать максимально удобный тариф.

Ликсутов добавил, что в концепцию MaaS будут интегрированы сервисы частных транспортных операторов, интернет-агрегаторов, а также прокат велосипедов и самокатов.

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