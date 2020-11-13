Вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии закроют на год с 21 ноября

Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии метро закроется 21 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Вестибюль закроют на один год. Рабочие проведут его реставрацию. Сама станция продолжит работать. Войти и выйти с «Новослободской» Кольцевой линии можно будет через станцию «Менделеевская».

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В рамках работ планируется заменить устаревшие эскалаторы. Они будут тише, быстрее и вместят большее число пассажиров. Во время проведения работ жители столицы также смогут воспользоваться станциями «Белорусская», «Маяковская» и «Достоевская».

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