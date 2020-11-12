Подземка без границ. Маломобильных горожан сопроводят в любое время работы метро

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

С понедельника, 16 ноября, Центр обеспечения мобильности пассажиров метро будет работать по такому же графику, что и городская подземка.

Как рассказали в пресс-службе столичного Департамента транспорта, решение было принято после обсуждения вопроса с общественниками и маломобильными пассажирами московского транспорта.

— Московское метро расширит поддержку инвалидам — помощь маломобильным гражданам будут оказывать без ограничений по времени с 5:30 до 1:00. Мы изменим график работы ЦОМПа, чтобы обеспечить доступность метрополитена для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, сейчас служба работает по предварительной записи: с 7:00 до 20:00, — отметили в ведомстве. — Изменения вступят в силу с понедельника.

История началась с обращения соучредителя, директора по развитию фонда «Дом с маяком» Лиды Мониавы.

В социальной сети она рассказывала о своем подопечном — 12-летнем Коле. Мальчик может передвигаться только в инвалидном кресле. В серии постов Мониава сообщала о трудностях с передвижениями по городу, в частности просила продлить работу ЦОМПа. Она также положительно отзывалась о тех поездках, которые ей помогли организовать в ЦОМПе в метро.

Отклик на публикации в социальных сетях поступил быстро. С Лидой связался заместитель мэра столицы, глава Департамента транспорта Максим Ликсутов.

— Максим Ликсутов сказал, что до конца недели будут внесены изменения в график работы центра обеспечения мобильности в московском метро, инвалиды смогут ездить без ограничений все время работы метрополитена. Это потребует дополнительных затрат, но раз со стороны людей с инвалидностью есть спрос, они это сделают в ближайшие два дня.

Пригласили нас с Колей протестировать через пару дней, как работает новый график, — рассказала она о ходе беседы. — Я невероятно рада. Доступный транспорт — очень важно для полноценной жизни. Хочется, чтобы побольше людей про это узнали.

В Департаменте транспорта сообщили, что в ходе опросов о работе Центра обеспечения мобильности пассажиров большая часть респондентов выступила за то, чтобы предоставить маломобильным гражданам возможность поддержки в течение всего времени работы метро.

— Для нас главное — комфортное передвижение в общественном транспорте для каждого москвича, — отметил Максим Ликсутов.

Центр сопровождает инвалидов, лиц пожилого возраста, родителей с детьми и колясками, временно маломобильных граждан, организованные группы детей.

ЦИФРА

13 часов в день раньше работал Центр обеспечения мобильности пассажиров.

КСТАТИ

Чтобы оставить заявку на сопровождение, можно позвонить по телефонам (495) 622-73-41, (800) 250-73-41 или сделать это онлайн на сайте метро или в приложении.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

ЦОМП оказывает сопровождение в метро и МЦК, по территории вокзалов, до автовокзалов Москвы, на «Аэроэкспрессе», до соцобъектов, в некоторых музеях.

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