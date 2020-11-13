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СМИ: Внучка Ротару готовится к свадьбе с бизнесменом из списка Forbes
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

СМИ: Внучка Ротару готовится к свадьбе с бизнесменом из списка Forbes

Юлия Захарова

Звезды

Внучка известной исполнительницы Софии Ротару София Евдокименко готовится к свадьбе с миллионером Денисом Ждановым. Об этом сообщает издание «Собеседник».

Как уточняется, жених девушки является вице-президентом по маркетингу компании Readdle и входит в американский рейтинг Forbes «Топ-30 предпринимателей Европы в сфере технологий». Евдокименко и сама обеспечивает себя с довольно раннего возраста: в 14 лет она начала работать моделью, посещая города Европы и США. В настоящее время она живет в Нью-Йорке.

По словам таролога Таис Фиолетовой, судьба пары сложится очень удачно.

— Денис — мужчина положительный. Могу сказать, что у него действительно к Соне самые искренние чувства. Ему не нужна звездная фамилия, а нужно счастье с любимой девушкой, — считает предсказательница.

Она добавила, что свадьба станет идеальным продолжением отношений Евдокименко и Жданова. Сама модель, как уверяет Фиолетова, долгое время мечтала о семье, и наконец ее желание исполнится.

Год назад София Евдокимова встречалась с французским бизнесменом Марко Дюменилом. Поклонники ждали, когда пара объявит о помолвке. Но этого не случилось.

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