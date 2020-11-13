«Какое позорище»: Ивлееву затравили из-за ошибки в имени автора любимой книги

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Пользователи Сети затравили блогера и телеведущую Настю Ивлееву из-за пробелов в образовании. Девушка в интервью YouTube-каналу Vogue Russia неправильно назвала автора любимого литературного произведения.

Отвечая на 33 вопроса, звезда в том числе заговорила о книге, которая произвела на нее сильное впечатление. Таковой оказалась «Консуэло» французской писательницы Жорд Санд. Ивлеева заявила, что впечатление на нее произвел «роман «Консуэло» Жоржа Санда». Очевидно, блогер не знала, что автором произведения является женщина, а ее имя и фамилия не склоняются.

Зрители тут же обратили внимание на эту оплошность и поспешили указать на нее в комментариях. «Жоржа Санда?! Какое позорище… Как говорится, человека из деревни вывезти можно, а деревню из человека — никогда»; «Жоржа Санда, ага. Что за позорище. Ты пробиваешь очередное дно», — гневно писали подписчики.

Многие также добавили, что за «красивой оберткой» скрывается пустышка без образования и манер, а подобные ошибки лишь усиливают негативное отношение к Ивлеевой.

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