Агату Муцениеце заподозрили в новой беременности

Фото: instagram.com/agataagata

В Сети начали обсуждать возможную беременность экс-супруги Павла Прилучного Агаты Муцениеце. Слухи спровоцировал наряд актрисы на премии GQ «Человек года».

Для мероприятия звезда выбрала черные брюки и укороченный топ нестандартного кроя без бретелей с вырезом-зигзагом на животе. Многие пользователи указывали на округлившиеся формы девушки, некоторые комментаторы предположили, что Муцениеце скрывает интересное положение. «Агата что, беременна?»; «Такой животик, ощущение, что ждет ребеночка», — писали пользователи.

Сама актриса с юмором отреагировала на сплетни новым постом. На снимке она позирует с актером Вольфгангом Черни, который участвует в телевизионном шоу «Ледниковый период».

— Дружба между мужчиной и женщиной существует, ну или он отец моего нового ребенка. Ну или все-таки не надо было есть так много перед GQ. Выбор за вами, — отметила Муцениеце под публикацией.

Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным летом 2020 года после восьми лет брака. У пары есть сын Тимофей и дочь Мия.

Читайте также: «Разрыв сердечка»: беременная Топурия выложила фото с возлюбленным