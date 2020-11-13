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Агату Муцениеце заподозрили в новой беременности
Фото: instagram.com/agataagata

Агату Муцениеце заподозрили в новой беременности

Юлия Захарова

Звезды

В Сети начали обсуждать возможную беременность экс-супруги Павла Прилучного Агаты Муцениеце. Слухи спровоцировал наряд актрисы на премии GQ «Человек года».

Для мероприятия звезда выбрала черные брюки и укороченный топ нестандартного кроя без бретелей с вырезом-зигзагом на животе. Многие пользователи указывали на округлившиеся формы девушки, некоторые комментаторы предположили, что Муцениеце скрывает интересное положение. «Агата что, беременна?»; «Такой животик, ощущение, что ждет ребеночка», — писали пользователи.

Сама актриса с юмором отреагировала на сплетни новым постом. На снимке она позирует с актером Вольфгангом Черни, который участвует в телевизионном шоу «Ледниковый период».

— Дружба между мужчиной и женщиной существует, ну или он отец моего нового ребенка. Ну или все-таки не надо было есть так много перед GQ. Выбор за вами, — отметила Муцениеце под публикацией.

Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным летом 2020 года после восьми лет брака. У пары есть сын Тимофей и дочь Мия.

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беременностьПавел ПрилучныйАгата Муцениеце
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